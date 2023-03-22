"Под завалами живые люди": что происходит в Ржищеве после атаки "Шахедами"

Работа над разбором завалов общежития в Ржище продолжается. Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киевской области, уже найдены тела шести человек и остатки седьмого человека. Все они погибли сегодня ночью после атаки российских дронов по гражданскому объекту.

“На месте трагедии работает тяжелая инженерная техника. Поднимают бетонные плиты. Это нужно делать не спеша, если под завалами живы люди, то важно им не повредить. Из-под завалов люди не подают никаких сигналов. На месте также работают поисковики. Уже найдены шесть тел погибших и остатки седьмого человека. Сейчас проходит идентификация останков, поэтому мы пока не можем заявить, что найдены тела семи погибших”, — рассказала нам Виктория Рубан, спикер ГСЧС в Киевской области.

Она добавляет, что погибшие – гражданские люди, проживавшие в общежитии.

"Тела погибших находили на верхних и нижних этажах. Здание сильно пострадало от взрыва", — добавляют в ГСЧС Киевской области.

Напомним, что обломками разрушены общежития и учебный корпус профессионального лицея в Ржищеве.

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