Под завалами высотки в Голосеевском районе Киева могут находиться тела людей — Кличко

Пожар в многоэтажном жилом доме ликвидирован в 11:40, рассказали в КМВА.

Под завалами многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева, попавшего под атаку россиян 7 февраля, могут оказаться еще люди.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко с места происшествия.

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"Сейчас спасатели делают все, чтобы расчистить завалы. Мы не исключаем, что под завалами еще могут быть тела жильцов дома. Пожар удалось потушить. Все окна во всем доме выбиты. Будет проведено исследование, насколько повреждены несущие конструкции", — рассказал он.

Он добавил, что пострадавших людей временно разместили в школе, расположенной недалеко от дома.

По последним данным КМВА, пожар в многоэтажном жилом доме ликвидирован в 11:40.

"Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены — 26. 4 человека погибли, 19 получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС", — говорится в сообщении местных властей.

Напомним, из-под завалов многоэтажного дома извлечены тело еще одной жертвы российского удара. По состоянию на обед известно о четверых погибших.

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