Под завалами в многоэтажке в Киеве обнаружили тело погибшего — Кличко

В результате взрыва и пожара в высотке погиб человек.

Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Об этом сообщает глава города Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Причины взрыва выясняют специалисты.

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В результате взрыва в Киеве разрушены 4 квартиры и спасены 18 человек.

Сначала спасатели информировали, что взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.

Заметим, что в результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

Также продолжается ликвидация пожара.