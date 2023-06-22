Под завалами в многоэтажке в Киеве обнаружили тело погибшего — Кличко

В результате взрыва и пожара в высотке погиб человек.
Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего.
Об этом сообщает глава города Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Причины взрыва выясняют специалисты.
В результате взрыва в Киеве разрушены 4 квартиры и спасены 18 человек.
Сначала спасатели информировали, что взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.
Заметим, что в результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека.
Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.
Также продолжается ликвидация пожара.
Читайте также: