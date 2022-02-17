Под Радой в Киеве начались столкновения активистов SaveФОП с силовиками (видео)

Под Радой в Киеве начались столкновения активистов SaveФОП с силовиками (видео)

Движение по Грушевского разблокировали.

Под Верховной Радой в Киеве начались столкновения активистов SaveФОП с силовиками. Полиции удалось оттеснить предпринимателей и разблокировать движение по улице Грушевского.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На видео с места происшествия видно, как сотни полицейских силой держат колонну протестующих. По предварительной информации, есть задержанные. Пострадавших нет.

Напомним, что 17 февраля в Киеве предприниматели снова вышли на митинг SaveФОП. Они двигались по центру, поэтому была перекрыта Европейская площадь, улица Грушевского, затруднено движение по улице Крещатик. Образовались пробки.

Протестующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмены требования использования кассовых аппаратов.

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