Под обстрел россиян попал завод Coca-Cola в Киевской области (фото)

Под обстрел россиян попал завод Coca-Cola в Киевской области (фото)

Поврежден комплекс оборудования.

Под обстрел российских военных попал завод Coca-Cola возле Большой Дымерки в Киевской области: получили повреждения само здание и оборудование.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко 10 марта.

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"Повреждена когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по методу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным полиции, 10 марта из Ирпеня Киевской области удалось вывезти более 1000 мирных жителей, 100 из которых – дети.

В то же время в Макарове Киевской области российские войска из БТР расстреляли автомобиль с пенсионерами: супруги погибли.

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ТСН.ua

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