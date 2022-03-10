Под обстрел россиян попал завод Coca-Cola в Киевской области (фото)

Поврежден комплекс оборудования.
Под обстрел российских военных попал завод Coca-Cola возле Большой Дымерки в Киевской области: получили повреждения само здание и оборудование.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко 10 марта.
"Повреждена когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по методу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", – говорится в сообщении.
Напомним, по данным полиции, 10 марта из Ирпеня Киевской области удалось вывезти более 1000 мирных жителей, 100 из которых – дети.
В то же время в Макарове Киевской области российские войска из БТР расстреляли автомобиль с пенсионерами: супруги погибли.
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