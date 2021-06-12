Под Киевом загорелся прицеп "Новой Почты" с посылками: фото

Что стало причиной возгорания — пока неизвестно.

Под Киевом, в Жулянах, на территории терминала "Новой Почты" произошел пожар. Там вспыхнул прицеп с посылками. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Прицеп с посылками едва успели отцепить и мгновенно потушить, чтобы все не сгорело", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара работали чрезвычайники.

dtp.kiev.ua

Что стало причиной возгорания - устанавливают правоохранители.

Напомним, в Харькове на парковке сгорели четыре автомобиля.

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