Под Киевом загорелся прицеп "Новой Почты" с посылками: фото

Что стало причиной возгорания — пока неизвестно.
Под Киевом, в Жулянах, на территории терминала "Новой Почты" произошел пожар. Там вспыхнул прицеп с посылками. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
"Прицеп с посылками едва успели отцепить и мгновенно потушить, чтобы все не сгорело", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара работали чрезвычайники.
Что стало причиной возгорания - устанавливают правоохранители.
Напомним, в Харькове на парковке сгорели четыре автомобиля.