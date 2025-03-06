Под Киевом загорелся масштабный пожар: что известно (видео)

Службы ГСЧС работают в Бучанском районе.
Под Киевом, вблизи Софиевской Борщаговки, загорелся травяной настил на площади около 5 гектаров.
Об этом "Суспільному" рассказала спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины Виктория Рубан.
Среди причин она назвала сжигание травы. И это, несмотря на то, что спасатели проводят просветительскую работу о вреде таких действий.
Службы ГСЧС работают в Бучанском районе – это Софиевская Борщаговка, Бабинцы, Немешаево. Еще есть воспламенение травяного настила в Вышгородском, Белоцерковском, Обуховском районах.
"С потеплением приходится спасать рыбаков, которые дрейфуют на льдине или проваливаются под лед. А с другой стороны люди жгут сухую траву и возникает много пожаров", — отметила Рубан.
Напомним, на Николаевщине в доме заживо сгорели супруги. Их тела обнаружили в одной из комнат.
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