Под Киевом задержаны серийные воры, которые проникали в магазины: подробности, видео

Под Киевом задержаны серийные воры, которые проникали в магазины: подробности, видео

Выяснилось, что 52-летний житель Ржищева предложил 17-летнему односельчанину подзаработать путем краж.

Под Киевом задержаны серийные воры, которые проникали в магазины.

Выяснилось, что 52-летний житель Ржищева предложил 17-летнему односельчанину подзаработать путем краж.

Об этом сообщила полиция в Киевской области.

"14 января на Обуховщине двое мужчин взломали окно и проникли в местный магазин. Оттуда злоумышленники похитили более 5 тысяч грн и продовольственные товары", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных действий, отработали камеры видеонаблюдения и установили личности злоумышленников.

"Полицейские выяснили, что 52-летний житель Ржищева предложил 17-летнему односельчанину подзаработать путем краж. Так, мужчины неоднократно пробирались в магазины, завладевали денежными средствами и продуктами. Впоследствии все похищенное делили поровну", - рассказали в полиции Киевской области.

Полиция Киевской области

Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Воры ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, под Киевом парень инсценировал разбойное нападение и обокрал собственную квартиру, чтобы пополнить счет онлайн-казино. Инцидент произошел в городе Бровары. Как выяснилось, 19-летний парень - безработный и склонен к игромании.

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