Под Киевом задержаны двое иностранцев, которые готовились к заказному убийству: фото

Правоохранители устанавливают заказчика и других участников, причастных к преступлению.

В Киевской области в Ирпене полиция задержала двух выходцев из другой страны, которые готовились к заказному убийству.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В сообщении говорится, что в начале декабря прошлого года сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции получили оперативную информацию о подготовке к совершению заказного убийства.

В полиции отмечают, что в ходе дальнейших мероприятий были установлены участники группировки — двое выходцев из другой страны.

”Они специально арендовали автомобиль, который в дальнейшем планировали сжечь, чтобы "замести" следы преступления. Некоторое время вели наблюдение за "объектом" и местом его обитания. Также определились с датой "выхода на дело". Вечером 5 января планировали убить потерпевшего из заранее приобретенного огнестрельного оружия, когда он вернется домой”, — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что 5 января в Ирпене оперативники Нацполиции и прокуроры Офиса генерального прокурора при силовой поддержке спецназовцев ДСР задержали двух фигурантов.

"У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию жертвы", — говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители устанавливают заказчика и других участников, причастных к преступлению.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве и задержали ее организаторов — двух местных жителей.

Новости Одессы: полиции удалось предупредить заказное убийство

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