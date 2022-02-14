Под Киевом задержана 25-летняя сутенерша: фото, видео

Организатор снимала девушкам квартиру и координировала выезды на вызовы. Стоимость предоставления услуг составила от 2,5 тыс. грн в час.

Под Киевом задержана 25-летняя сутенерша.

Женщина организовала "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера. Сутенерша привлекла к деятельности 28-летнюю знакомую, которая работала администратором и принимала звонки от клиентов.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Организатор снимала девушкам квартиру и координировала выезды на вызовы. Клиентов искали преимущественно по объявлениям в интернет-сети. Стоимость предоставления услуг составила от 2,5 тыс. грн в час. Доходы от подпольного бизнеса сутенерша забирала наличными или получала на банковскую карту.

Разоблачили преступную деятельность злоумышленницы работники управления миграционной полиции Киевской области совместно с сотрудниками Бучанского районного управления полиции при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры. Правоохранители провели три санкционированных обыска и изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщин к совершению указанных преступлений.

Организатор сейчас задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантку уведомлено о подозрении по ч.2 ст.303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Напомним, в Ровно полиция ворвалась в подпольный бордель во время предоставления интимных услуг.

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