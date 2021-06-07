Под Киевом задержали мошенницу-рекордсменку, которой инкриминируют более 20 преступлений: фото, видео

Прикидываясь сотрудницей энергетической компании, мошенница вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек, присваивала их вещи.
В Киевской области задержали мошенницу-рекордсменку, которой инкриминируют более 20 преступных эпизодов.
Прикидываясь сотрудницей энергетической компании, мошенница вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек, присваивала их вещи: ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны.
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
"Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение в 40 000 вольт, а поэтому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении", — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
Так, в середине мая в полицию начали поступать сообщения от граждан о том, что их обманула неизвестная женщина. Истории пострадавших были похожи, приметы аферистки, предоставленные ими, совпадали.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленницы. Мошенницей оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. Во время личного досмотра полицейские изъяли у злоумышленницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств.
Разоблачили преступную деятельность мошенницы оперативники управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с сотрудниками Обуховского районного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Опубликовано Андреем Небытов понедельник, 7 июня 2021
Задержали женщину в Обухове во время очередной аферы в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Правоохранители установили, что женщина осуществляла свою преступную деятельность на территории всей Киевской области.
Сейчас полицейские проверяют причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений на территории всего государства.
Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, мошенники придумали новую схему выманивания денег у предпринимателей.