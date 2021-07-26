Под Киевом задержали банду налетчиков на судей и силовиков: глава полиции Киевщины обнародует детали

Разбойники снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.
Под Киевом задержали банду разбойников, нападавших на судей, чиновников и правоохранителей.
В Киеве 26 июля 2021 года в 11:00 состоится брифинг начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова по задержанию вооруженной преступной группировки, совершившей более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
Среди жертв налетчиков — чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.
ОПГ действовала с 2017 года. Главарь — экс-сотрудник одной из силовых структур.
Глава полиции Киевской области расскажет хронологию совершения преступлений группировкой, особенности задержания банды, а также предоставит рекомендации, как обезопасить свои дома от преступных посягательств.
Напомним, в сентябре 2017 неизвестные ограбили дом главы правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, а самого мужчину убили.