Под Киевом взорвался дом: пострадала женщина (фото, видео)

По словам спасателей, произошел взрыв, повлекший пожар и разрушение частного жилого дома.

В Киевской области в поселке Триполье произошел взрыв в доме. В результате инцидента пострадала женщина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

По словам спасателей, раздался взрыв, который вызвал пожар и разрушение частного жилого дома.

В результате инцидента травмы получила 70-летняя женщина.

"Пожар ликвидирован в 06:35. На происшествии работали девять членов личного состава и две единицы техники", — сообщают спасатели.

На событиях работали девять членов личного состава и две единицы техники.

Как отмечают в ГСЧС, устанавливается причина взрыва в жилом доме.

Напомним, в Киеве квартирники во время задержания чуть не взорвали гранатой полицейских.

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