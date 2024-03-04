Под Киевом взорвался дом: пострадала женщина (фото, видео)

По словам спасателей, произошел взрыв, повлекший пожар и разрушение частного жилого дома.
В Киевской области в поселке Триполье произошел взрыв в доме. В результате инцидента пострадала женщина.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
По словам спасателей, раздался взрыв, который вызвал пожар и разрушение частного жилого дома.
В результате инцидента травмы получила 70-летняя женщина.
"Пожар ликвидирован в 06:35. На происшествии работали девять членов личного состава и две единицы техники", — сообщают спасатели.
Как отмечают в ГСЧС, устанавливается причина взрыва в жилом доме.
Напомним, в Киеве квартирники во время задержания чуть не взорвали гранатой полицейских.
Читайте также: