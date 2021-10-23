Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и чуть не застрелил водителя грузовика

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель и сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, завладел продуктами питания и убежал.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика "Isuzu" и сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло указанного автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.
Полицейские установили приметы вооруженного правонарушителя и менее чем за час задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района.
Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после того совершил выстрелы из него в сторону водителя.
Сейчас оружие изъято. Никто из людей не пострадал, а во время медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним:
- В ресторане в центре Киева посетитель выстрелил в живот охраннику. 33-летнего пострадавшего забрала скорая.
- Также в пригороде Киева мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком. Глава семейства ранен в ногу, поврежден автомобиль.