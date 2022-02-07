Под Киевом водитель Volkswagen повредил около шести автомобилей: фото

Под Киевом водитель Volkswagen повредил около шести автомобилей: фото

После совершенного правонарушитель скрылся.

Под Киевом водитель Volkswagen повредил около шести автомобилей и скрылся.

ДТП произошло 6 февраля в поселке Гостомель по улице Свято-Покровская.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №2 (г. Ирпень) Бучанского районного управления полиции.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность злоумышленника.

Уже через несколько часов правоохранители нашли водителя и составили административные материалы по ч.1 ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и по ст.122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) КУоАП.

Напомним, в Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре автомобиля, есть травмированные.

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