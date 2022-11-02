Под Киевом водитель сбил велосипедиста и сжег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления: видео

В результате ДТП потерпевший от полученных травм умер на месте.

Под Киевом водитель сбил велосипедиста и сжег машину, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла по улице Киевская в селе Рудня 31 октября, в 18:45. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на 54-летнего велосипедиста, двигавшегося по улице в темное время суток.

В результате ДТП потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Правоохранители немедленно приступили к розыску правонарушителя, причастного к совершению ДТП.

Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник после совершения аварии скрылся с места происшествия и поджег свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

По факту ДТП со смертельным исходом, следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УК).Мужчине грозит до во лет за решеткой с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

"Полиция Киевщины призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и пешеходов использовать световозвращающие элементы одежды", — говорится в сообщении.

Сбил велосипедиста, скрылся и поджег авто: полиция Киевщины разыскала виновника смертельного ДТП Авария произошла по улице Киевская в селе Рудня 31 октября, в 18:45. 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил наезд на 54-летнего велосипедиста, двигавшегося по улице в темное время суток. В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался на месте. Правоохранители немедленно приступили к розыску правонарушителя, причастного к совершению ДТП. Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник после совершения аварии скрылся с места происшествия и поджег свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. По факту ДТП со смертельным исходом следователи начали досудебное расследование [ч. 2 ст. 286 УК]. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой с возможным лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет. Полиция Киевщины призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и пешеходов использовать световозвращающие элементы одежды! #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Национальная полиция Украины Телеканал "Прямой" Киев — Киевщина Тайм Факты недели Цензор.НЕТ Факты ICTV РБК-Украина Украинская правда УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Киевщина 24/7 РБК-Украина Gazeta FAKTI Obozrevatel УКРИНФОРМ управление полиции Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 1 ноября 2022 г.

Напомним, в Киеве на все троллейбусные маршруты выпускают автобусы.

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