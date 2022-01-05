Под Киевом водитель пустил грузовик с дровами под откос после задержания копами: фото

Полицейские останавливали грузовик тремя экипажами.
Под Киевом водитель пустил фуру с дровами под откос после задержания копами.
ЧП произошло 5 января в Буче.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующие фото.
"В Буче копы тремя экипажами остановили грузовик, который перевозил дрова. Ясно, что документов на эти дрова не было, а просто так отпускать водителя полицейские не захотели. Тогда водитель психанул, пустил машину под откос и ушел по своим делам. Чем завершилось — неизвестно, но авто до сих пор на месте", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.
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