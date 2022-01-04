Под Киевом водитель на Renault сбил женщину насмерть: подробности ДТП

Под Киевом водитель на Renault сбил женщину насмерть: подробности ДТП

От полученных травм 48-летняя женщина умерла в больнице.

Под Киевом водитель Renault сбил женщину насмерть.

ДТП произошло 4 января, около 7 часов на автодороге Киев-Овруч.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны поселка Дымер в направлении Киева, совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по неосвещенному нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

От полученных травм женщина умерла в больнице.

Водитель Renault не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники отдела реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в Киеве на Северном мосту водитель Mitsubishi потерял сознание за рулем прямо во время движения. В результате этого неуправляемая машина влетела в BMW. Затем водитель Mitsubishi умер.

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