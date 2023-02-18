Под Киевом водитель на KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой: есть погибший и травмированный (фото)

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, а водителя маршрутки медики доставили в больницу с переломом ноги.

Под Киевом водитель на KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото аварии.

"17 февраля, около 6 часов, на выезде из села Святопетровское произошла авария, в результате которой водитель легковушки погиб, а другой водитель получил перелом ноги", — говорится в сообщении.

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Правоохранители предварительно установили, что 66-летний водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси.

"В результате ДТП, шофер автомобиля погиб на месте происшествия. 55-летнего мужчину, управлявшего маршруткой, медики доставили в больницу", — сообщили в полиции.

Полиция Киевщины в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в пятницу. 17 февраля весь электротранспорт Киева вернулся на свои маршруты. Тяжелый транспортный кризис миновал. В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

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