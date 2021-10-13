Под Киевом водитель фуры "снес" шлагбаум: копы видели, но не остановились (видео)

Инцидент попал на видео.
Под Киевом — в Тарасовке — водитель грузовика "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше.
Видео инцидента обнародовал Телеграмм-канал "Киев оперативный".
Во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, и они поехали дальше.
"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойно скрылся", — говорится в сообщении.
Напомним, в Хмельницкой области неуправляемая фура громила машины на трассе, потому что водитель уснул за рулем.