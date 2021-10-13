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Под Киевом водитель фуры "снес" шлагбаум: копы видели, но не остановились (видео)

Под Киевом водитель фуры "снес" шлагбаум: копы видели, но не остановились (видео)

Инцидент попал на видео.

Под Киевом — в Тарасовке — водитель грузовика "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше.

Видео инцидента обнародовал Телеграмм-канал "Киев оперативный".

Во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, и они поехали дальше.

"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойно скрылся", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области неуправляемая фура громила машины на трассе, потому что водитель уснул за рулем.

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