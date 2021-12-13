Под Киевом водитель Ford Ecosport въехал в Ford Kuga: трое травмированных, среди которых двое детей (фото)

37-летний предприниматель из Черкасской области - водитель Ford Ecosport - не справился с управлением.
Под Киевом водитель Ford Ecosport не справился с управлением и въехал в Ford Kuga. В результате ДТП травмировались три человека, среди них двое детей.
Полиция Бориспольской области устанавливает обстоятельства ДТП.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"12 декабря в 18:30, двигаясь по автодороге Н-08 сообщением г. Борисполь — г. Днепр, 37-летний частный предприниматель из Черкасской области, управляя автомобилем Ford Ecosport, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Ford Kuga, под управлением 56-летнего жителя города Борисполь", — говорится в сообщении полиции.
В результате происшествия водитель Ford Ecosport и его пассажиры: двое малолетних детей 5-ти и 11-ти лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.
Водитель Ford Kuga с телесными повреждениями госпитализирован в Бориспольскую больницу.
Жизни участников происшествия ничего не угрожает.
На месте работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.
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