Под Киевом водитель Ford Ecosport въехал в Ford Kuga: трое травмированных, среди которых двое детей (фото)

Под Киевом водитель Ford Ecosport въехал в Ford Kuga: трое травмированных, среди которых двое детей (фото)

37-летний предприниматель из Черкасской области - водитель Ford Ecosport - не справился с управлением.

Под Киевом водитель Ford Ecosport не справился с управлением и въехал в Ford Kuga. В результате ДТП травмировались три человека, среди них двое детей.

Полиция Бориспольской области устанавливает обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"12 декабря в 18:30, двигаясь по автодороге Н-08 сообщением г. Борисполь — г. Днепр, 37-летний частный предприниматель из Черкасской области, управляя автомобилем Ford Ecosport, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Ford Kuga, под управлением 56-летнего жителя города Борисполь", — говорится в сообщении полиции.

В результате происшествия водитель Ford Ecosport и его пассажиры: двое малолетних детей 5-ти и 11-ти лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.

Водитель Ford Kuga с телесными повреждениями госпитализирован в Бориспольскую больницу.

Жизни участников происшествия ничего не угрожает.

На месте работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.

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