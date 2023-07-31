Под Киевом власти решили запретить людям содержать дома более 4 животных

Дома теперь можно будет держать не больше 4 кошек, а собак – не больше 3.

Под Киевом в селе в Бориспольском районе местные власти решили утвердить новые правила содержания домашних животных. Так, в частном секторе можно содержать не более четырех кошек, а в многоквартирных домах – не более трех.

Соответствующие правила обнародовали в Вороньковской территориальной громаде.

Новые правила обращения с животными разработаны с целью урегулирования отношений в сфере обращения с домашними животными и птицей, обеспечения соответствующего санитарного, экологического и эпизоотического состояния территории громады в соответствии с законами Украины.

Согласно правилам, содержать дома можно:

котов в частном секторе – не более 4 животных (в случае превышения предельного количества животных разрешается их содержание при возможности обеспечения им условий содержания в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами, с обязательным получением письменного согласия от соседей);

кошек в многоквартирных жилых домах – не более 3 животных (в случае превышения предельного количества животных разрешается их содержание при возможности обеспечения им условий содержания в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами, с обязательным получением письменного согласия соседей смежных квартир);

собак в частном секторе – не более 3 животных (в случае превышения предельного количества животных разрешается их содержание при возможности обеспечения им условий содержания в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами, с обязательным получением письменного согласия от соседей);

собак в многоквартирных жилых домах – не более 2 животных (при превышении предельного количества животных разрешается их содержание при возможности обеспечения им условий содержания в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Правил, с обязательным получением письменного согласия от соседей смежных квартир);

другие домашние животные – разрешается их содержание при возможности обеспечения им условий содержания в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами, не нарушая законных прав и интересов других физических и юридических лиц.

Напомним, что на Киевщине будут восстанавливать лишь четверть поврежденного в результате войны жилья.

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