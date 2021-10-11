Под Киевом вандалы повредили памятник жертвам Холокоста: появились фото

Вандалы разгромили мемориальную табличку возле памятника.

В Василькове Киевской области вандалы осквернили часть памятника евреям, расстрелянным во Второй мировой войне. Повреждения на мемориале обнаружили в понедельник, 11 октября.

Об этом сообщили в пресс-служба полиции Киевской области.

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Вандалы повредили мемориальную табличку возле памятника "Жертвам Холокоста". Сам памятник остался целым. На место вызвали полицию.

Установлено, что повреждения нанесли еще в пятницу, 8 октября, но заявлений в полицию не поступало.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и документировала обстоятельства этого дерзкого поступка, проводила проверку и устанавливала лиц, причастных к совершению преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

"Если вы стали свидетелем или знаете причастных к данному событию, просим сообщить по спецлинии "102" или на телефон дежурной части 063-472-12-63. Анонимность гарантируем", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве житель Отрадного пытался отрезать буквы из надписи "Троещина".

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