Под Киевом вандалы повредили памятник жертвам Холокоста: появились фото

Вандалы разгромили мемориальную табличку возле памятника.
В Василькове Киевской области вандалы осквернили часть памятника евреям, расстрелянным во Второй мировой войне. Повреждения на мемориале обнаружили в понедельник, 11 октября.
Об этом сообщили в пресс-служба полиции Киевской области.
Вандалы повредили мемориальную табличку возле памятника "Жертвам Холокоста". Сам памятник остался целым. На место вызвали полицию.
Установлено, что повреждения нанесли еще в пятницу, 8 октября, но заявлений в полицию не поступало.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и документировала обстоятельства этого дерзкого поступка, проводила проверку и устанавливала лиц, причастных к совершению преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
"Если вы стали свидетелем или знаете причастных к данному событию, просим сообщить по спецлинии "102" или на телефон дежурной части 063-472-12-63. Анонимность гарантируем", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Киеве житель Отрадного пытался отрезать буквы из надписи "Троещина".