Под Киевом в зоопарке "XII Месяцев" животные голодают и гибнут от холода

Сотрудники умоляют о помощи.

Под Киевом в зоопарке "XII Месяцев" животные голодают и гибнут от холода.

Сотрудники умоляют о помощи.

"Животные умирают от голода, холода и ужаса, вызванного взрывами и выстрелами. На момент, пока не организованы зеленые коридоры в Демидове, помочь животным могут только волонтеры", — говорится в сообщении зоопарка.

Жизнь есть жизнь, чья бы она ни была. Отдавать ее грустно. Вчера на наших глазах от слабости и холода уснула эта красавица-тамаринка. Надеюсь, это увидят то, от кого зависит решение. Скоро по этой дороге отправится весь зоопарк. Нам нужны зеленые коридоры, нам нужно передавать еду и дизель, помогите кто может. Опубликован Парк XII Месяцев Пятница, 18 марта 2022 г.

Сотрудники обращаются ко всем, кто имеет возможность добраться до Демидова, помочь следующим образом:

1. Передать продукты. Нужны овощи, фрукты, особенно нужно мясо или птица;

2. Предоставить дизельное топливо.

Также, независимо от вашего местоположения, вы можете:

поддержать финансово переводом на карту или через IBAN;

распространить в СМИ и на страницах международных организаций реквизиты и призыв о помощи.

Узнать больше о ситуации в зоопарке можно здесь.

Напомним, в киевском зоопарке пока не планируют эвакуировать животных, но некоторым зверям дают успокоительное.

Читайте также: