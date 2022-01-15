Под Киевом в результате ДТП погиб 11-летний ребенок: что известно (фото)

Под Киевом в результате ДТП погиб 11-летний ребенок: что известно (фото)

Легковушка нарушила правила дорожного движения, не пропустив фуру.

В Киевской области 15 января под вечер произошло ДТП с участием ребенка. В результате аварии 11-летний ребенок погиб.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Известно, что в Вышгородской территориальной общине столкнулись грузовик и легковушка. Предварительно, 66-летний водитель автомобиля Honda совершал выезд на главную дорогу из коттеджного городка "Междуречье".

Фура "МАЗ" двигалась со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковушка не пропустила грузовик и столкнулась с ним.

В результате аварии водитель легковушки и его 11-летняя дочь получили телесные повреждения, их госпитализировали. Впоследствии девочка от полученных травм скончалась. Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевщины. После установления всех обстоятельств ДТП.

Как сообщалось, в Запорожье маршрутка столкнулась с пожарно-спасательным автомобилем.

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