Под Киевом в приют для животных проникли неизвестные и выдвигают угрозы: фото

Под Киевом в приют для животных проникли неизвестные и выдвигают угрозы: фото

В помещения в селе Кухари пришли волонтеры, чтобы покормить животных, однако предыдущая владелица приюта им стала препятствовать.

Под Киевом в приют для животных в селе Кухари проникли неизвестные и выдвигают угрозы.

Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства инцидента.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Установлено, что 9 декабря около 16 часов в помещения пришли волонтеры, чтобы покормить животных, однако предыдущая владелица приюта стала им препятствовать.

Как сообщалось ранее, в прокуратуру поступило письменное коллективное заявление о том, что в селе Кухари Вышгородского района обнаружен факт жестокого обращения с животными в приюте.

На основании определения суда дознаватель отделения полиции №1 (пгт. Иванков) Вышгородского РУП с привлечением ветеринара провел осмотр животных в приюте.

На момент проведения осмотра полицейские обнаружили 99 собак, одна из которых была мертвой. В дальнейшем волонтеры способствовали в перемещении четверолапых в приют для временного пребывания животных.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и разбираюися в ситуации.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах женщина покинула собаку в парке и уехала из Украины. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить". Сейчас Джеку ищут хозяев.

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