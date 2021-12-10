Под Киевом в приют для животных проникли неизвестные и выдвигают угрозы: фото

В помещения в селе Кухари пришли волонтеры, чтобы покормить животных, однако предыдущая владелица приюта им стала препятствовать.
Под Киевом в приют для животных в селе Кухари проникли неизвестные и выдвигают угрозы.
Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
Установлено, что 9 декабря около 16 часов в помещения пришли волонтеры, чтобы покормить животных, однако предыдущая владелица приюта стала им препятствовать.
Как сообщалось ранее, в прокуратуру поступило письменное коллективное заявление о том, что в селе Кухари Вышгородского района обнаружен факт жестокого обращения с животными в приюте.
На основании определения суда дознаватель отделения полиции №1 (пгт. Иванков) Вышгородского РУП с привлечением ветеринара провел осмотр животных в приюте.
На момент проведения осмотра полицейские обнаружили 99 собак, одна из которых была мертвой. В дальнейшем волонтеры способствовали в перемещении четверолапых в приют для временного пребывания животных.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и разбираюися в ситуации.
Напомним, в Киеве на Дорогожичах женщина покинула собаку в парке и уехала из Украины. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить". Сейчас Джеку ищут хозяев.
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