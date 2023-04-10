Под Киевом в пожаре погибла тысяча кур: фото

В городе Березань Броварского района Киевской области при пожаре на ферме погибли 1000 голов кур.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области 10 апреля.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит кровля хозяйственного здания на площади 300 квадратных метров, внутри находилась птица в количестве тысяча штук.

Почти два часа понадобилось пожарным, чтобы обуздать пламя.

Все поголовье кур погибло.

Напомним, в Киеве на Позняках произошел пожар в жилом доме по улице Здолбуновской. Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, в многоэтажке загорелся мусор.

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