Под Киевом в лесу вблизи места покушения на Шефира нашли труп: фото

Под Киевом в лесу вблизи места покушения на Шефира нашли труп: фото

Отмечается, что труп не имеет отношения к расследованию этого дела.

В Киевской области во время поисков в лесу вблизи места покушения на первого помощника президента Сергея Шефира нашли труп.

Отмечается, что труп не имеет отношения к расследованию этого дела.

Об этом сообщает УНН.

"При обследовании леса под Киевом, где обстреляли автомобиль Шефира и ранили его водителя, правоохранители нашли труп мужчины, висевший на дереве", — говорится в сообщении.



Выяснилось, что тело принадлежит парню, который исчез во время велопрогулки несколько месяцев назад.

УНН

Правоохранители рассматривают версии самоубийства и насильственной смерти.

Напомним:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку