Под Киевом в лесу вблизи места покушения на Шефира нашли труп: фото

Отмечается, что труп не имеет отношения к расследованию этого дела.
В Киевской области во время поисков в лесу вблизи места покушения на первого помощника президента Сергея Шефира нашли труп.
Отмечается, что труп не имеет отношения к расследованию этого дела.
Об этом сообщает УНН.
"При обследовании леса под Киевом, где обстреляли автомобиль Шефира и ранили его водителя, правоохранители нашли труп мужчины, висевший на дереве", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что тело принадлежит парню, который исчез во время велопрогулки несколько месяцев назад.
Правоохранители рассматривают версии самоубийства и насильственной смерти.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.
- В машину попало более десяти пуль, в результате чего ранение получил водитель транспортного средства.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира мог быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.
- В то же время сам президент Владимир Зеленский заявил, что "передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".
- Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал".
- Генппрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что следствие рассматривает две рабочие версии: деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране.