Под Киевом тракторист взорвался на вражеской мине: рядом нашли еще 13 (фото)

К счастью, 34-летний водитель остался жив, однако получил повреждения и госпитализирован в больницу.
В Киевской области тракторист подорвался на мине, его госпитализировали.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
"Тракторист подорвался на вражеской мине. Рядом нашли еще 13. Поиски продолжаются", – написал он.
По словам Небытова, сегодня, 8 апреля, во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мини.
34-летний водитель ранен и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.
На месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники.
"В очередной раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните по телефону на спецлинию "102", — подчеркнул главный полицейский Киевщины.
Напомним, под Киевом обнаружены остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.
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