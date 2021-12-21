Под Киевом трактор съехал в кювет и опрокинулся: погибли водитель и пассажир

Под Киевом трактор съехал в кювет и опрокинулся: погибли водитель и пассажир

Выяснилось, что 56-летний водитель, управляя трактором марки Т-16, не справился с управлением.

Под Киевом трактор съехал в кювет и опрокинулся: погибли водитель и пассажир.

Выяснилось, что 56-летний водитель, управляя трактором марки Т-16, не справился с управлением.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"20 декабря около 23:20 часов на автодороге Жердова-Гоголев, недалеко от поворота на село Подлесье 56-летний водитель, управляя трактором марки Т-16, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся", — говорится в сообщении полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир погибли.

На месте происшествия работали сотрудники Следственного управления полиции Киевской области и Броварского районного управления полиции.

Возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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