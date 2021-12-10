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Под Киевом столкнулись три автобуса, есть пострадавшие (фото и видео)

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Под Киевом столкнулись три автобуса, есть пострадавшие (фото и видео)

Facebook/Патрульная полиция Киевской области

Движение затруднено в направлении Харькова.

В пятницу, 10 декабря, на автодороге Киев-Харьков, возле города Борисполь, столкнулись автобус Isuzu и два микроавтобуса. По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Отмечается, что в результате ДТП затруднено движение в направлении города Харьков. На месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики. Причина столкновения пока неизвестна.

Напомним, что в Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил попутный автомобиль. Без лобового стекла и со скомканной передней частью автомобиль уехал с места аварии.

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© Патрульная полиция Киевской области / Facebook
Патрульная полиция Киевской области / Facebook

ДТП на трассе "Киев-Борисполь": столкнулись маршрутка и два микроавтобуса

ДТП на трассе "Киев-Борисполь": столкнулись маршрутка и два микроавтобуса

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