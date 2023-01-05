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Под Киевом столкнулись 4 автомобиля: BMW на скорости выбросило на встречную полосу, есть пострадавшие (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Под Киевом столкнулись 4 автомобиля: BMW на скорости выбросило на встречную полосу, есть пострадавшие (фото)

Фото: Полиция Киевской области

Водитель BMW нарушил ПДД.

В Бучанском районе Киевской области, на 47-м километре трассы Киев-Ковель (Варшавская трасса), 4 января столкнулись четыре автомобиля. Пострадали три человека, среди них 12-летний ребенок.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По предварительной информации от правоохранителей, 30-летний водитель BMW не соблюдал безопасную дистанцию и скоростной режим. В результате чего столкнулся с Toyota, под управлением 35-летнего мужчины, который двигался впереди.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области
© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Оба транспортных средства выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилями Nissan и Ford.

35-летний водитель последней легковушки получил телесные повреждения. Также в результате аварии пострадали его пассажиры: 48-летняя женщина и 12-летняя девочка. Их госпитализировали в Боярскую больницу.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве водителя оштрафовали на 34 тысячи гривен. Мужчина после незначительного ДТП употреблял алкоголь. Инспекторы составили на водителя протоколы по двум статьям.

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Дата публикации
Просмотры
724
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