Под Киевом спасатели сняли с балкона спасавшуюся от пожара девочку: появились фото

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания в Wi-Fi роутере.

Под Киевом огнеборцы сняли с балкона 11-летнюю девочку, спасавшуюся там от пожара.

ЧП произошло в понедельник вечером, 17 июля, в поселке Глеваха, что в Фастовском районе. На улице Вокзальной возник пожар в четырехэтажном доме. Горелая квартира на последнем этаже. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

На балконе от дыма, охватившего комнаты, пряталась девочка. Спасатели по лестнице добрались до ребенка, сняли его и передали медикам. Она не пострадала.

Спасатели по лестнице добрались до ребенка, сняли его и передали медикам

Через полчаса пожарные справились с пожаром.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания в Wi-Fi роутере.

К счастью, девочка не пострадала

Напомним, во Львове на 11 день после ракетного удара из-под завалов спасли кота Черчилля.