Под Киевом собака напала на 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, игравших возле своего дома

Дети получили телесные повреждения в виде ран лица и рук, их доставили в больницу.

В Киевской области собака напала на девочку и мальчика, которые играли возле своего дома.

Об этом сообщает Броварское районное управление полиции в Facebook.

Инцидент произошел в селе Летки Броварского района. В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что соседский пес покусал двоих детей.

Правоохранители выяснили, что 8-летняя девочка и 7-летний мальчик играли возле своего дома. В это время собака неожиданно набросилась на детей.

В результате они получили телесные повреждения в виде ран лица и рук и были госпитализированы в больницу. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет.

Полиция Киевщины открыла уголовное производство из-за нападения собаки на малолетних детей. По этому факту дознаватели начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УКУ – нанесение легких телесных повреждений.

Напомним, в Киевской области собака напала на 12-летнего мальчика. В результате укусов животного ребенок получил телесные повреждения: рану на руке и перелома кисти.

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