Под Киевом синоптики зафиксировали редкое погодное явление (фото)

Кристаллическая изморозь образуется при наличии тумана в безветренную погоду.

Накануне под Киевом на метеостанции Тетерев наблюдали кристаллическую изморозь – белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда тонкой структуры.

"Во время оседания на ветвях деревьев и проводах имеет вид пушистых гирлянд, которые легко осыпаются во время встряхивания. Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью при безоблачном небе или тонких облаках во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки", — говорится в сообщении станции на странице Facebook.

Отмечается, что чаще всего она образуется при температуре воздуха от минус 10 до минус 25, но может образовываться и при более низких или более высоких температурах. При таких условиях кристаллы изморози образуются вследствие перехода (сублимации) водяного пара в лед при испарении капель тумана или дымки.

Фото: facebook.com/msteteriv

Напомним:

В ночь на 14 декабря на ночном небе украинцы смогут наблюдать поток метеоров Геминиды. Наиболее благоприятное время для наблюдения звездопада – 3 часа ночи.

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