Под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины: появилось жуткое видео

Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая.
Под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины.
ДТП произошло 7 сентября в Тарасовке.
Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.
Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая.
"Видео момента ДТП передано водителю микроавтобуса. Именно для таких ситуаций в населенном пункте желательно придерживаться минимальной скорости", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, в Киеве водитель автобуса, закрыв дверь, протянул асфальтом пожилую женщину, которая не успела выйти.