Под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины: появилось жуткое видео

Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая.

Под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины.

ДТП произошло 7 сентября в Тарасовке.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая.

"Видео момента ДТП передано водителю микроавтобуса. Именно для таких ситуаций в населенном пункте желательно придерживаться минимальной скорости", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Киеве водитель автобуса, закрыв дверь, протянул асфальтом пожилую женщину, которая не успела выйти.

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