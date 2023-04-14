Под Киевом сгорела церковь Святой Матроны: фото

В селе Гута Межигорская Вышгородского района Киевской области горела церковь.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

"13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матрены в селе Гута Межигорска Петровскояй объединенной территориальной громады. К месту происшествия были направлены очередные караулы 37-й, 38-й и 39-й Государственных пожарно-спасательных частей города Вышгород, села Новые Петровцы и поселка Дымер. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит помещение религиозного здания по всей площади", - говорится в сообщении.

В 21:25 пожар был локализован, в 21:35 – полностью ликвидирован.

Пострадавшие и погибшие на месте происшествия не обнаружены.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Отметим, что церковь принадлежала УПЦ МП.

Напомним, недавно в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме, принадлежащем УПЦ МП. Причина возгорания устанавливается.

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