Под Киевом сгорел молитвенный дом: появились фото с места происшествия

Под Киевом сгорел молитвенный дом: появились фото с места происшествия

Причина пожара устанавливается.

Под Киевом сгорел молитвенный дом.

Пожар произошла 10 октября после 13 часов в селе Беспятное на ул. Васильковской.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области и обнародовало фото.

На место происшествия были направлены спасатели из Василькова, Калиновки и Глевахи.

Огнем было охвачено здание на площади 56 квадратных метров.

Пожар локализован в 13:50 и ликвидирован в 14:15.

На пожаре работало три единицы техники и 12 членов личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в сентябре в Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова. Происшествие произошло 7 сентября в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины.

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