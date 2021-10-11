Под Киевом сгорел молитвенный дом: появились фото с места происшествия

Причина пожара устанавливается.
Под Киевом сгорел молитвенный дом.
Пожар произошла 10 октября после 13 часов в селе Беспятное на ул. Васильковской.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области и обнародовало фото.
На место происшествия были направлены спасатели из Василькова, Калиновки и Глевахи.
Огнем было охвачено здание на площади 56 квадратных метров.
Пожар локализован в 13:50 и ликвидирован в 14:15.
На пожаре работало три единицы техники и 12 членов личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в сентябре в Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова. Происшествие произошло 7 сентября в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины.