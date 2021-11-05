Под Киевом сгорел дом популярного блогера: фото, видео

Сначала пожар возник в гараже, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание.

Под Киевом сгорел дом популярного блогера, тикокера-миллионника Романа Грицько.

Сначала пожар возник в гараже, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание.

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Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Яркая вспышка почти в 4 ночи, охваченный огнем гараж и сожженные дотла два автомобиля внутри. Пожар, произошедший 7 октября в Ирпене в имении популярного блогера, изрядно взволновал общественность. Видеозапись двух незнакомцев, которые с бутылками проникают в гаражное помещение. Впрочем, какими бы "мощными" ни были соцсети, злоумышленников разоблачает прежде всего уголовный розыск", — написал Небытов.

Полицейские Киевской области провели масштабный комплекс следственно-оперативных действий и установили двух молодых людей из Одесской области, подозреваемых в ночном поджоге арендованного дома TikTok-миллионника и его жены.

Эти гастролеры 31 и 37 лет ранее судимы за кражи, наркопреступления и незаконное обращение с оружием.

В ночь пожара они на такси приехали в Ирпень, купили на заправке горючее и проникли в дом пострадавших.

"Свою вину в поджоге фигуранты признают, впрочем убеждают, что с масштабом "перестарались" и намеревались повредить только автомобиль жены. Много вопросов вызывает и настоящий мотив совершения преступления. Не устаю повторять, что то, как поведет себя пламя, предусмотреть невозможно, а вот ответственность за умышленное повреждение имущества наступит непременно", — подытожил Небытов.

Сам Роман Грицько подозревает, что поджог может быть связан с подготовкой к масштабному событию, которое он готовит во Дворце спорта 13 ноября – конференции о ТикТоке. Об этом он заявил в комментарии "Сегодня". Грицько добавил, что "к счастью, спаслась вся семья, а вот имущество восстановлению не подлежит".

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, либо причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия ч. 2 ст. 194.

Напомним, в Киеве 4 ноября на территории Киево-Печерской лавры горело здание. Во время пожара в Лавре пострадали три человека: один выпрыгнул из окна второго этажа.

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