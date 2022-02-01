Под Киевом сгорел дом культуры: фото, видео

После пожара здание, вероятно, больше не пригодно для дальнейшего использования и восстановления.

Под Киевом горело здание культуры.

Происшествие произошло в селе Шкнево на улице Молодежная, Полесская поселковая община.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

К месту происшествия выехали спасатели 41-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков, 61-го Государственного пожарно-спасательного поста села Радинка и местная пожарная охрана пгт Красятичи.

На месте происшествия пожарные выяснили, что горит крыша на площади 100 кв. м и частично помещение внутри здания.

Пожар локализован в 08:00 и ликвидирован в 10:30.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось из-за отсутствия в селе централизованного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось подвозить воду.

На тушении пожара были привлечены 4 единицы техники и 11 членов личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Издание "Моя Киевщина" сообщает, что в этом же помещении располагался сельсовет и библиотека, однако после пожара здание, вероятно, больше не пригодно для дальнейшего использования и восстановления.

Напомним, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 60 в Оболонском районе, вспыхнул огонь в 16-этажке. В пожаре погиб 47-летний мужчина.

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