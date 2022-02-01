Под Киевом сгорел дом культуры: фото, видео

После пожара здание, вероятно, больше не пригодно для дальнейшего использования и восстановления.
Под Киевом горело здание культуры.
Происшествие произошло в селе Шкнево на улице Молодежная, Полесская поселковая община.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
К месту происшествия выехали спасатели 41-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков, 61-го Государственного пожарно-спасательного поста села Радинка и местная пожарная охрана пгт Красятичи.
На месте происшествия пожарные выяснили, что горит крыша на площади 100 кв. м и частично помещение внутри здания.
Пожар локализован в 08:00 и ликвидирован в 10:30.
Отмечается, что тушение пожара осложнялось из-за отсутствия в селе централизованного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось подвозить воду.
На тушении пожара были привлечены 4 единицы техники и 11 членов личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Издание "Моя Киевщина" сообщает, что в этом же помещении располагался сельсовет и библиотека, однако после пожара здание, вероятно, больше не пригодно для дальнейшего использования и восстановления.
Напомним, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 60 в Оболонском районе, вспыхнул огонь в 16-этажке. В пожаре погиб 47-летний мужчина.
Читайте также:
- Восстановление храма: как выглядит столичный костел Святого Николая через 150 дней после разрушительного пожара
- Ужин с сюрпризом: в Киеве девушка заказала роллы с тараканом (видео)
- Переходил дорогу в неположенном месте: в Киеве по проспекту Бандеры прогуливался гусь (видео)
- С отдельным туалетом, душем и стиральной машинкой: в киевской многоэтажке владелец сделал из одной квартиры три