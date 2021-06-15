Под Киевом руководство психоневрологических интернатов подпольно сбывало вакцину от коронавируса: видео

Полиция Киевской области разоблачила преступную схему растраты препаратов.

Под Киевом руководство психоневрологических интернатов подпольно сбывало вакцину от корона вируса.

Правоохранители Киевской области разоблачили преступную схему растраты препаратов.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины против коронавирусной болезни, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.

Разоблачили преступную схему сотрудники Бучанского районного управления полиции совместно с сотрудниками Бучанской окружной прокуратуры при оперативном сопровождении УСР в Киевской области ДВР НПУ и при поддержке бойцов КОРД.

"Так, в рамках Механизма COVAX ряд государственных учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, не подпадающим под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин", — сообщили в полиции.

Подпольно сбывали государственную вакцину: правоохранители Киевщины раскрыли преступную схему растраты препаратов Полицейские провели 6 санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины. Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины против коронавирусной болезни, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения. Разоблачили преступную схему работники Бучанского районного управления полиции совместно с сотрудниками Бучанского окружной прокуратуры при оперативном сопровождения УСР в Киевской области ДВР НПУ и при поддержке бойцов КОРД. Так, в рамках Механизма COVAX ряд государственных учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако, должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин. По данному факту возбуждены уголовные производства ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. # Полиция # полицияКиевщины Национальная полиция Украина Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Цензор.НЕТ Общественное Новости Украинская правда УНН — Украинские Национальные Новости Опубликовано Полиция Киевской области вторник, 15 июня 2021

По данному факту возбуждены уголовные производства ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, центр COVID-прививок в Киеве меняет дни приема. Работать в МВЦ будет не во субботу и воскресенье, а в четверг и пятницу.

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