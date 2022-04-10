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Под Киевом российские оккупанты изнасиловали 34-летнюю женщину: они застрелили ее мужа и сожгли дом

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Под Киевом российские оккупанты изнасиловали 34-летнюю женщину: они застрелили ее мужа и сожгли дом

Фото: pixabay

В полиции рассказали о зверствах российских убийц.

В селе Богдановка Киевской области российские оккупанты изнасиловали 34-летнюю женщину. Также россияне расстреляли ее муже и сожгли дом семьи.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Руководитель полиции рассказал, что нетрезвые российские убийцы жестоко застрелили мужа 34-летней женщины и убили собаку. После этого они надругались над жительницей Киевщины, угрожая ей расправой над 3-летним ребенком.

"Пьяные оккупанты изнасиловали женщину, мужчину убили, собаку застрелили, дом сожгли. Ужасные преступления российских военных в Богдановке. Во время зачистки села полиция обнаружила сожженный дом 34-летней потерпевшей и тело ее мужа, застреленного захватчиками", - рассказал Небитов.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

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