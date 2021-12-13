Под Киевом река Стугна загрязнена выбросами печных материалов: фото

Открыто уголовное производство по ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом река Стугна загрязнена выбросами печных материалов.

Полицейские Обухова устанавливают обстоятельства загрязнения реки и причастных к этому лиц.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

По факту загрязнения Стугны возбуждено уголовное производство по ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователями Обуховщины направлены соответствующие запросы в Обуховскую районную государственную администрацию и бассейнное управление водных ресурсов среднего Днепра по предоставлению соответствующих документов, подтверждающих факты осуществления выбросов печных материалов, стекающих в реку Стугна, со всеми приложениями и имеющимися материалами по факту загрязнения, также о предоставлении результатов исследования отобранных проб выбросов.

Также проводятся мероприятия по установке лица, которому принадлежит металлическая труба под грунтовым покровом, расположенная недалеко от песчаного карьера, через которую в реку попадают опасные вещества, а также основания для осуществления этих выбросов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства факта нарушения в сфере окружающей среды и причастных к этому лиц.

Следствие продолжается.

Напомним, столичная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.

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