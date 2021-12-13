Под Киевом разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки: фото

Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.
СБУ разоблачила под Киевом подпольный цех по изготовлению взрывчатки.
Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.
Установлено, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейный цех оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы.
По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:
- большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;
- компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;
- боевые гранаты с запалами;
- 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;
- почти 2 тысячи патронов разного калибра;
- комплектующие к огнестрельному оружию;
- станковое и специализированное лабораторное оборудование.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.
Напомним, под Киевом полиция задержала злодея, распылившего газовый баллончик в сторону жителей дома и полицейских во время вызова.
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