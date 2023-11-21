Под Киевом пьяный водитель, у которого отобрали права, протаранил пять автомобилей — фото

В Броварах Киевской области водитель легковушки протаранил пять припаркованных автомобилей во время комендантского часа. Нарушитель был пьяным за рулем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Событие произошло 21 ноября около 01:30 в Броварах на улице Олимпийской. Как установили правоохранители, 22-летний нетрезвый водитель протаранил 5 автомобилей, которые были припаркованы. Содержание алкоголя в крови нарушителя составило 1,42 промилле", — рассказали в пресс-службе.

На нарушителя ПДД составили сразу три административных протокола.

На мужчину были составлены административные материалы за нарушение ПДД, которое привело к ДТП (штраф 850 гривен), управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление машиной лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами (лишение прав сроком от трех до шести месяцев).

Напомним, в Киевской области неравнодушные люди за 4 дня кардинально изменили жизнь мужчины с инвалидностью.

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