Под Киевом пьяный водитель под наркотиками на Daewoo Lanos наехал на 14-летнюю девушку и скрылся: фото

Под Киевом задержан молодчик, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершил смертельный наезд на 14-летнюю девушку и скрылся.

Девушка-подросток погибла на месте ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"По данным следствия, вечером 31 октября в селе Сулимовка Бориспольского района подозреваемый, управляя автомобилем Daewoo Lanos, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил наезд на 14-летнюю девушку, которая двигалась в попутном направлении вдоль обочины Ребенок от полученных повреждений умер на месте ДТП", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что после наезда водитель сбежал.

Фото: Прокуратура Киевской области

"Машину он отогнал и оставил в Черкасской области, а сам вернулся домой. Задержан 24-летний житель Киевщины на следующий день", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Водителю избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Напомним, в Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси. Таксист выгнал женщину из машины, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.

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