Под Киевом пьяный водитель под наркотиками на Daewoo Lanos наехал на 14-летнюю девушку и скрылся: фото

Ребенок от полученных травм умер на месте ДТП.
Под Киевом задержан молодчик, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершил смертельный наезд на 14-летнюю девушку и скрылся.
Девушка-подросток погибла на месте ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
"По данным следствия, вечером 31 октября в селе Сулимовка Бориспольского района подозреваемый, управляя автомобилем Daewoo Lanos, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил наезд на 14-летнюю девушку, которая двигалась в попутном направлении вдоль обочины Ребенок от полученных повреждений умер на месте ДТП", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что после наезда водитель сбежал.
"Машину он отогнал и оставил в Черкасской области, а сам вернулся домой. Задержан 24-летний житель Киевщины на следующий день", — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Водителю избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Напомним, в Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси. Таксист выгнал женщину из машины, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.
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