Под Киевом пьяный рецидивист набросился с ножом на посетителей кафе (фото)

Под Киевом пьяный рецидивист набросился с ножом на посетителей кафе (фото)

Пострадавших с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Под Киевом пьяный рецидивист набросился с ножом на посетителей кафе. Пострадавших с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Инцидент произошел 17 октября около 4 часов утра в городе Мироновка по улице Михайловская.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В дежурную часть отдела полиции №2 (г. Мироновка) Обуховского РУП поступило сообщение о ранении двух мужчин.

"На место происшествия прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Проведя ряд неотложных следственно-оперативных действий, правоохранители выяснили, что в одном из кафе между местным 43-летним жителем и двумя другими мужчинами возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку", — говорится в сообщении полиции.

Полиция Киевской области

Во время конфликта у ранее судимого лица возник преступный умысел относительно посетителей заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник достал нож и нанес гостям кафе ножевые ранения, а затем скрылся с места происшествия.

43-летнего нападающего полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина сломал нос подростку на улице.

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