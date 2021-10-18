Под Киевом пьяный рецидивист набросился с ножом на посетителей кафе (фото)

Пострадавших с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу.
Под Киевом пьяный рецидивист набросился с ножом на посетителей кафе. Пострадавших с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу.
Инцидент произошел 17 октября около 4 часов утра в городе Мироновка по улице Михайловская.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В дежурную часть отдела полиции №2 (г. Мироновка) Обуховского РУП поступило сообщение о ранении двух мужчин.
"На место происшествия прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Проведя ряд неотложных следственно-оперативных действий, правоохранители выяснили, что в одном из кафе между местным 43-летним жителем и двумя другими мужчинами возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку", — говорится в сообщении полиции.
Во время конфликта у ранее судимого лица возник преступный умысел относительно посетителей заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник достал нож и нанес гостям кафе ножевые ранения, а затем скрылся с места происшествия.
43-летнего нападающего полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина сломал нос подростку на улице.