Под Киевом псевдомонахини обманули 70-летнюю пенсионерку почти на 6000 евро

Одна из мошенниц уже находилась в тюрьме.

В Киеве группа псевдомонахинь обокрала пенсионерку. Мошенницы заверили бабушку, что на ей "порча", а поэтому предложили за деньги помочь.

Об этом сообщает полиция области.

Пенсионерка из села Зеленый Яр Обуховского района позвонила в полицию и сама рассказала об инциденте. К 70-летней женщине пришли злоумышленницы, которые представились служителями монастыря. Мошенницы заверили летнюю женщину, что на ей "порча" и предложили помочь за определенную сумму.

В общем им удалось выманили у старушки 5000 евро, 1000 долларов (834 евро. — Ред). После чего они скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личности злоумышленников. Одной из фигуранток оказалась 50-летняя уроженка Сумской, которая уже была судима за совершение мошенничества и отбывала наказание от 2015 до 2018 год в местах лишения свободы. Ее задержали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы или ограничение или лишение свободы.

Напомним, жительница Волыни приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество на общую сумму более 500 тыс грн (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Она, запугивая жительницу Закарпатья якобы приведенной "порчей" на членов его семьи, в результате чего неизбежно наступит смерть матери, ввела студентку в заблуждение, заверив, что может помочь избежать трагических последствий.

Ранее в Прилуках мошенницы сняли с пенсионерки "негативную энергетику" : женщина отдала почти миллион.

А в Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали мошенника. Мужчина умудрился оформить на себя чужую банковскую карточку.

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