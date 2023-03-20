Под Киевом прямо посреди улицы сгорел автомобиль: что известно (фото)

В результате пожара, к счастью, пострадавших нет.
Под Киевом прямо посреди улицы загорелся автомобиль.
Об этом сообщила полиция Киевской области, расследующая обстоятельства пожара.
"19 марта, около 12 часов, в Бучанское управление полиции Киевщины обратились очевидцы и сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ в селе Микуличи. В результате пожара, к счастью, пострадавших нет. Легковушка сгорел почти дотла", — говорится в сообщении.
Полицейские Киевщины установили предварительную причину возгорания: замыкание электропроводки.
Полиция Киевской области призывает водителей позаботиться о собственной безопасности и своевременно проводить техническое обслуживание своих авто.
Напомним, с 26 марта комендантский час в Киеве и Киевской области продлится с 00:00 до 05:00.
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