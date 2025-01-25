Под Киевом пропала женщина: фото, приметы

47-летняя Светлана Муравей ушла из дома в городе Ирпень 24 января в 21:30, ее местонахождение пока неизвестно.

В городе Ирпень под Киевом пропала женщина. 47-летняя Светлана Муравей ушла из дома 24 января в 21:30.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Об исчезновении Светланы сообщила ее соседка, которая позвонила в полицию в ночь на 25 января.

На поиски пропавшей женщины привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевщины, в частности, личный состав Бучанского управления полиции.

Светлана Муравий из Ирпеня / Фото: Полиция Киевской области

Приметы Светланы Муравей: рост 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины.

Женщина была одета в серый спортивный костюм, носки в горошек, вышла из дома без верхней одежды.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или по телефону 0 (98) 882 61 49", – просят в полиции.

Напомним, в Ирпене утром 25 января произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

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